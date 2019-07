Themístocles quer Wilson Martins aliado ao MDB nas eleições 2020

O deputado estadual Themístocles Filho (MDB), presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, quer que o ex-governador Wilson Martins (PSB) caminhe junto com o MDB nas eleições de 2020.

Em entrevista à O DIA TV, ele disse que se reuniu com Wilson nesta quarta-feira (17) para tratar sobre a possível coalizão. "Hoje de manhã [quarta], eu estive com o ex-governador Wilson Martins, e estou trabalhando para que ele possa também compor o leque de alianças do MDB", revelou Themístocles.

O deputado estadual Themístocles Filho, presidente da Assembleia Legislativa do Piauí (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

Além de Wilson, outro nome da oposição ao governador Wellington Dias (PT) que Themístocles deseja ter junto ao MDB em 2020 é o do ex-deputado Robert Rios (sem partido).

O presidente da Assembleia não esconde que seu maior desejo é que Robert seja candidato a vice-prefeito numa chapa encabeçada por um nome do MDB. "Eu quero o Robert é pra vice. É na majoritária [...] Eu admiro o Robert Rios, é um cidadão do bem, teve mais de 100 mil votos em Teresina na eleição passada, para senador da República", argumenta o deputado.

Ao ser questionado sobre qual emedebista será o candidato a prefeito na capital, Themístocles destaca que o ex-deputado Dr. Pessoa é o que aparece melhor posicionado em todas as sondagens encomendadas pelo partido, à frente de outros emedebistas que também já demonstraram interesse em disputar o Executivo da capital no próximo ano, como o deputado Henrique Pires e o vereador Luiz Lobão.

Themístocles foi entrevistado no programa O DIA News 1ª edição (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

"Ele próprio [Dr. Pessoa] diz isso: 'Deputado Themístocles, você pode fazer qualquer tipo de pesquisa. Se aparecer no MDB um candidato que esteja melhor do que eu, eu vou votar nesse candidato'. Quem está dizendo isso é o Dr. Pessoa, não sou eu. Ele está agindo como um democrata. Quem manda é o povo. No nosso partido, quem vai disputar a eleição é quem estiver melhor nas pesquisas. Mas em toda pesquisa que eu fiz até agora quem está de bem com o povo é o Dr. Pessoa. Pode ser que daqui a uma semana mude. Mas até hoje quem está de bem com o eleitor é o Dr. Pessoa", afirmou o presidente da Alepi, em entrevista à rádio FM O DIA (92,7 MHz).

Themístocles disse, ainda, torcer para que haja um bom número de candidatos a prefeito de Teresina em 2020, pois, no seu entendimento, quanto mais candidatos maiores serão as chances de haver um segundo turno. "O ideal é que tenha vários candidatos a prefeito na capital, e no segundo turno se faça as alianças", concluiu Themístocles, que também participou do telejornal O DIA News 1ª edição, da O DIA TV, nesta quarta.

Cícero Portela