O deputado estadual Wilson Brandão (Progressistas) anunciou que o seu retorno para o comando da Secretaria de Mineração vai depender, entre outros fatores, de um incremento orçamentário na pasta.

Segundo ele, o assunto deve ser tratado diretamente com o governador Wellington Dias (PT). Após cerca de quatro meses à frente da pasta, Brandão retornou ao legislativo no último mês de setembro para participar das discussões a respeito das novas operações e da Lei Orçamentária Anual de 2020.

Wilson Brandão impõe condições para retornar ao secretariado. (Foto: Arquivo O Dia)



“Nós precisamos ter uma secretaria mais estruturada, uma secretaria que possa realmente prestar serviços ao Piauí. Nós temos hoje bilhões de reais sendo investido no Piauí, no norte e sul do estado, em novas linhas de transmissão e parques solares, e precisamos de uma secretaria bem estruturada para tal”, apontou Wilson Brandão.

Nos próximos dias, a expectativa é que as conversas entre Wilson Brandão e o governador Wellington Dias avancem, possibilitando o retorno do parlamentar ao secretariado estadual. O regresso beneficiaria de forma direta a suplente Elisangela Moura (PC do B), que poderá ser convocada mais uma vez pela Assembleia Legislativa.