As eleições municipais de 2020 devem impactar diretamente as atividades parlamentares, tanto nas Câmaras de Vereadores, onde muitos titulares tentaram a reeleição, como na própria Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), onde muitos deputados participam ativamente no apoio às suas bases.

Apesar disso, o deputado João Madison (MDB) não acredita que haverá prejuízo na apreciação de determinadas pautas importantes na Alepi, que retorna às atividades no próximo mês após o recesso parlamentar. Para ele, é possível conciliar a função legislativa com os compromissos eleitorais. João Madison não crê que eleições atrapalhem legislativo. (Foto: Assis Fernandes/O Dia)

“Esse ano nós sabemos que é um ano eleitoral, então sempre trava um pouco, porque os deputados viajam para dar assistência às suas bases, mas queremos continuar trabalhando e também termos, em pelo menos dois dias, as votações naquela Casa, pois é importante para aprovarmos os projetos”, avalia o deputado. Em 2019, por exemplo, a Assembleia discutiu e aprovou várias pautas, algumas bastantes polêmicas, como as autorizações aos pedidos de empréstimos do governador Wellington Dias (PT) e a reforma da Previdência. Na Alepi, ao menos três titulares devem se afastar do mandato para disputar as eleições. Os deputados Fábio Novo (PT) e Georgiano Neto (PSD) são hoje pré-candidatos à Prefeitura de Teresina, enquanto Dr. Hélio (PL) deve disputar a Prefeitura de Parnaíba.

João MagalhãesBreno Cavalcante