Wellington reassume cargo e faz balanço de agenda no exterior

O governador Wellington Dias reassumiu o cargo de chefia do Poder Executivo, nesta sexta-feira (1º). A transmissão foi feita pela vice-governadora Regina Sousa, que esteve à frente do cargo durante seis dias, período em que o chefe do Executivo estadual cumpriu agenda na Europa. Na ocasião da reassunção, ele fez um balanço das agendas no Vaticano e Alemanha.







No Vaticano, o governador participou do encerramento do Sínodo da Amazônia e da Cúpula dos Governadores da Pan-Amazônia, onde foi recebido pelo Papa Francisco. “Ali tratamos sobre a necessidade de manter a Conferência Internacional sobre Mudança Climática (COP 25) e tivemos a aprovação da Carta da Cúpula, um marco para o planeta, pois traz um alerta sobre o processo de mudanças climáticas que estamos vivendo. A elevação da temperatura altera a vegetação, assim como o ciclo da água, o que põe em risco os seres humanos, portanto é algo a ser cuidado de imediato. A carta ainda contém uma proposta minha de criação do Fórum Pan-Americano Permanente de Defesa da Amazônia, que é uma estratégia para discutir e construir soluções efetivas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia”, disse Wellington.

Na Alemanha, o chefe do Executivo estadual buscou parcerias para o programa Ativos Verdes com a embaixada da Alemanha e com o Ministério para Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha (BMZ). O programa segue normas estabelecidas pelo Protocolo de Paris, o qual prevê que os países signatários, incluindo Brasil e Portugal, devem desenvolver ações para diminuição da emissão de gases que provocam o efeito estufa. As áreas públicas inventariadas e protegidas institucionalmente por leis que garantem a criação de parques estaduais e estações ecológicas podem assim se transformar em “créditos de floresta” para outros países e empresas que firmaram acordos internacionais pela preservação ambiental e pela redução do efeito estufa.

Durante a transmissão de cargo, Regina Sousa também fez o balanço das agendas enquanto governadora. Ela assumirá novamente o cargo a partir do dia 15, quando Wellington viajará novamente à Europa em razão de agenda do Consórcio Nordeste. “Nesse período inauguramos o novo horário de funcionamento do metrô de Teresina aos sábados, autorizei obras, como pavimentação asfáltica de ruas em Castelo do Piauí, e destaco a minha participação no evento da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), onde discutimos políticas duradouras para o enfrentamento da fome e pobreza”, pontuou a vice-governadora.

CCOM - Governo do Estado