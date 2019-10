Wellington Dias participa do encerramento do Sínodo da Amazônia no Vaticano

Os governadores Wellington Dias (PI) e Wilson Lima (AM) assistiram juntos na manhã deste domingo (27), na Basílica de São Pedro, no Vaticano, à missa de encerramento do Sínodo da Amazônia, celebrada pelo Papa Francisco.

O Papa Francisco falou sobre a importância do mundo em preservar os nativos das regiões das florestas, bem como destacou a situação do Líbano, que enfrenta uma onda de protesto há vários dias.

Amanhã (28) o sumo pontífice se reúne com estes líderes de estados brasileiros e outros representantes dos países abrangidos pela Floresta Amazônica para uma discussão sobre sustentabilidade, mecanismos de proteção aos povos e biodiversidade amazônicas, além de se inteirar das medidas que seus interlocutores têm a apresentar. “Vamos discutir de que forma podemos ajudar a proteger a Amazônia”, conta Wellington Dias.



O governador Wellington Dias participou da missa de encerramento do Sínodo da Amazônia, celebrada pelo papa Francisco - Foto: Ccom

O Piauí participa da Assembleia Papal por ser um estado pré-amazônico (reconhecido pelas unidades federativas da Amazônia Legal e Vaticano). O fato de ser o primeiro estado a aderir ao Acordo de Paris no Brasil e sustentar um programa de compensação ambiental – o Ativos Verdes, fez com que o governador Wellington Dias fosse indicado pelo Fórum dos Governadores do Nordeste como representante da região para discutir em nível mundial questões fundamentais ligadas aos graves problemas que afetam o planeta.

Governo do Estado do Piauí