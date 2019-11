Wellington diz que 'insegurança jurídica' prejudicou mega leilão do pré-sal

Para o governador Wellington Dias (PT), o resultado abaixo das expectativas em torno do leilão das áreas de exploração de petróleo do pré-sal está relacionado ao clima de tensão política instalado no país, que, segundo ele, inibe os investidores de aplicarem recursos no país.

“Tivemos agora o leilão de uma grande riqueza do Brasil, que é o pré-sal. Porque será que as empresas do mundo não quiseram um negócio tão bom como aquele? É devido essa insegurança jurídica”, argumentou o chefe do Executivo piauiense.



Wellington Dias diz que “insegurança jurídica” prejudicou mega leilão do pré-sal - Foto: O Dia



Poucas empresas interessadas em ofertar lances, quase todas as áreas de exploração foram adquiridas pela própria Petrobrás. Além disso, o valor total arrecadado, R$ 70 bilhões, foi cerca de dois ternos menor do que o esperado pelo Governo Federal, algo em torno dos R$ 106,5 bilhões.

Na avaliação do governador, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a prisão em segunda instância é fundamental para este processo de conciliação. “Acho que abrimos um caminho largo para uma pacificação política pela democracia, a Constituição integralmente passa a funcionar”, concluiu.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia