Wellington diz que Dr. Pessoa é oposição ao PT por se aliar ao PL de Bolsonaro

O Governador Wellington Dias afirmou, na manhã desta quinta (20), que o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, estará na oposição ao Partido dos Trabalhadores por se filiar ao Partido Liberal, sigla do presidente Jair Bolsonaro. Isolado politicamente e enfrentando uma crise na gestão, com obras paradas e denúncias de corrupção , Pessoa tentará comandar o PL e prepara um ato de filiação em Brasília, com a presença de Bolsonaro. Em Teresina os três vereadores do PT, Deolindo Moura, Elzuila Calisto e Dudu Borges, são da base do prefeito e ocupam cargos na gestão.



Wellington descartou ter alguém do PL aliado ao PT e explicou os motivos da rejeição a Dr. Pessoa. "Com a filiação do presidente Bolsonaro o PL se coloca como um partido da oposição, nós estamos tratando com os partidos que compõem, nacionalmente e no Piauí, o nosso campo político. Eu digo que o PL é da oposição, então a gente trabalha com a base do governo" afirmou. Questionado sobre o desembarque dos petistas da base de Dr. Pessoa, Wellington foi enigmático, "Isso o prefeito que tem que tratar com o PT", finalizou o governador.

O desembarque do PT da base do prefeito pode aumentar a crise na gestão municipal, o atual partido de Dr. Pessoa, o MDB, é outro que deve abandonar a base aliada. Líder do PT na Câmara, o vereador Dudu Borges (PT) defende que a aliança do Partido dos Trabalhadores com a gestão de Dr. Pessoa (MDB) não deve ser abalada caso o gestor da capital decida votar em Bolsonaro para presidente . O parlamentar afirmou também que a decisão do prefeito não inviabilizaria seu apoio a Rafael Fonteles.

