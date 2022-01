Dr. Pessoa votar em Bolsonaro não impede aliança com PT no Piauí, diz Dudu

O vereador Dudu Borges (PT) defendeu que a aliança do Partido dos Trabalhadores com a gestão de Dr. Pessoa (MDB) não deve ser abalada caso o gestor da Capital decida votar em Bolsonaro para presidente. O parlamentar afirmou também que a decisão do prefeito não inviabiliza seu apoio a Rafael Fonteles.

Dudu rebate Merlong e diz que o PT não faz parte do governo de Dr. Pessoa



“O prefeito tem dito publicamente que tende a votar no Bolsonaro. Eu, pessoalmente, vou trabalhar até o último dia da eleição pedindo voto para nossa chapa. O fato do prefeito não votar no nosso candidato não impede (a aliança)”, disse em entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, nesta segunda-feira (17).

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Dudu justificou que o PT já poiou candidato a governador que pedia voto para Fernando Henrique Cardoso, enquanto a militância petista apostou em votar em Lula para presidente. O vereador, por outro lado, ainda acredita que Dr. Pessoa possa votar em Lula e em Rafael Fonteles.

“Óbvio que lá na frente vamos insistir para que o prefeito Pessoa possa votar no Lula e no nosso candidato a governador. Não tem problema nenhum. Essa coisa de dizer que está havendo estremecimento dentre o Estado e o município é balela. Isso não existe”, O prefeito nunca disse que não vai votar nesse time aqui. Ele fala isso no nível nacional. Isso não é o menor problema”, finalizou Dudu.

