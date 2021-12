Wellington Dias deixa presidência do Consórcio Nordeste em janeiro

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), deixa no próximo mês de janeiro a presidência do Consórcio Nordeste. Os detalhes da transição do cargo foram tratados nessa quinta-feira (23) entre o chefe do Executivo piauiense e o próximo presidente do consórcio, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB). A posse acontece no dia 18 de janeiro de 2022.

Wellington Dias está à frente do consórcio que reúne os nove estados nordestinos desde outubro de 2020, quando recebeu o cargo do governador da Bahia, Rui Costa. Em 2021, a gestão de Dias na entidade ganhou destaque nas discursões sobre as vacinas contra a Covid-19 e pautas que envolveram a pandemia da Covid-19. Ele também coordena a temática vacina no Fórum Nacional de Governadores.

Em agenda no estado de Pernambuco, Wellington Dias participou ainda de encontro da Câmara Temática de Inovação Tecnológica do Consórcio Nordeste, onde apresentou a proposta da implantação de Portos Digitais nos estados da região com base no Porto Digital de Recife.

O governador explicou que a medida tem como objetivo a geração de empreso e o fomento a projetos empreendedores. Ele lembrou que a partir da experiências de Pernambuco, o Piauí trabalha a implantação de um Distrito Digital. “No Piauí bem avançado para a implantação já no início de 2022 do Distrito Digital do Piauí, em Teresina. E planejo chegar a outras regiões do Brasil”, disse.

Agenda na Paraíba

Wellington Dias cumpria agenda ainda em João Pessoa, na Paraíba, com o governador do estado, João Azevedo. Ele recebeu os trabalhos desenvolvidos pela Câmara Temática de Saneamento e da Câmara Temática de Gestão Pública e Inovação Tecnológica, que reuniu projetos bem sucedidos nos estados nordestinos.

“Agora nós teremos um plano Nordeste, vamos estabelecer um cronograma com uma carteira de projetos estado por estado, qual o valor necessário para completar toda a população atendida com água potável, com segurança hídrica tanto para parte humana como para animal e indústria”, afirmou.

