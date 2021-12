Sesapi corrige dados e Piauí segue como o 2º estado que mais vacina no Brasil

A Secretaria de Saúde do Piauí (Sesapi) corrigiu na tarde dessa sexta-feira (24) dados da aplicação de vacinas contra a Covid-19 no estado. A medida aconteceu após a constatação que o município de São José do Divino cadastrou no sistema uma quantidade maior de vacinas da que efetivamente aplicou na população.

Leia também: Covid-19: boletim da Fiocruz aponta desafios para o próximo ano

“A Coordenação Estadual de Imunização manteve contato, nesta manhã, com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde daquele município, que prontamente identificou também a incorreção e promoveu o devido acerto, com os dados fidedignos”, disse a Sesapi em comunicado divulgado.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Com a correção, a porcentagem de piauienses com a imunização completa é de 73,73%. Esse número mantém o Piauí como o segundo estado que mais vacina contra o novo coronavírus. Pela manhã, os dados divulgados pela Sesapi davam conta que o estado havia saltado para o topo da lista.

“O Piauí permanece em segundo lugar no Ranking nacional de vacinação e esta Secretaria de Estado da Saúde cumpre com uma das diretrizes básicas de nossa missão institucional, que é a de manter a transparência e divulgar com exatidão os dados da campanha de vacinação contra a Covid-19”, afirmou a secretaria em nota.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Sesapi