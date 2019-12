Wellington defende aliança e candidatura única entre partidos da base aliada

Ao comentar as articulações sobre o processo eleitoral do próximo ano, o governador Wellington Dias (PT) defendeu a necessidade de um entendimento entre os partidos que fazem parte de sua base aliada com objetivo de viabilizar uma candidatura única. Segundo o chefe do executivo, o ideal é que os partidos aliados adotem uma estratégia conjunta, possibilitando maiores chances de vitória.

“Se tem uma quantidade de candidatos, é sinal que a gente tem chance de vitória. É claro que eu sempre busco dialogar para afunilar, quem sabe, para uma candidatura única, ou, pelo menos, uma estratégia única. Somos um time, que representa um projeto de estado. Ter esse projeto integrado com o município, o resultado é maior”, destacou Wellington.



O deputado Fábio Novo é o pré-candidato do PT nas eleições 2020 - Foto: O Dia



Atualmente, pelo menos três nomes da base aliada de Wellington Dias se colocam como pré-candidatos à Prefeitura de Teresina em 2020: Fábio Novo (PT), Fábio Abreu (PL) e Georgiano Neto (PSD). O ex-deputado Dr. Pessoa, apesar de não ter ligações históricas com o chefe do executivo, também deve estar na disputa representando o MDB, que também faz parte da base aliada.

Natanael Souza, do Jornal O Dia