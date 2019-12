Presidente municipal do PT defende campanha propositiva em 2020

O presidente do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores, Cícero Magalhães, defendeu que os candidatos à Prefeitura de Teresina nas eleições de 2020 façam uma campanha propositiva. Na avaliação dele, é preciso discutir com maior seriedade os problemas enfrentados pela população da Capital.

De acordo com Magalhães, a intensa troca de farpas entre membros do PT e aliados do prefeito Firmino Filho deve ser superada após o fim do período pré-eleitoral. “A campanha não vai ter essa tônica. Quando se tem mais de um partido concorrendo, lógico que se tem disputa, ideias divergentes, mas o respeito deve permanecer”, disse.



Cícero Magalhães acredita que a intensa troca de farpas entre membros do PT e aliados do prefeito Firmino Filho deve ser superada após o período pré-eleitoral - Foto: O Dia



Ainda de acordo com o presidente do diretório municipal do PT, todo o partido está unido para viabilizar o nome do deputado estadual Fábio Novo, escolhido como pré-candidato oficial da sigla, após uma intensa disputa interna.

“Já passamos por essa fase de escolha do pré-candidato, isso já foi feito. Estamos planejando a questão do plano de governo, estamos também intensificando a mobilização dos nossos pré-candidatos; já temos, praticamente, a chapa de pré-candidatos a vereadores montada. O próximo passo é organizar a nossa base, o nosso partido para o próximo ano”, destaca Cícero Magalhães.

Natanael Souza, do Jornal O Dia