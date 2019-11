Wellington apresenta oportunidades de negócios a empresários franceses

O governador Wellington Dias participou, ontem (18), das agendas da missão na Europa, junto com os governadores dos oito estados nordestinos. Em Paris, foi apresentado a 40 empresários franceses um mapa de oportunidades de investimentos na região.

Leia também: Governador está em sua quinta viagem internacional de 2019

Durante as apresentações, o governador deu destaque às oportunidades em segmentos como energia, conectividade e infraestrutura. “O Brasil pretende implementar mais 30 gigas de energia nos próximos anos. É uma área em que podemos avançar bastante em parcerias com a França, além de infraestrutura e transportes, com ênfase para Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs) e aeroportos. Também evidenciei o projeto Nordeste Conectado, que liga os estados com a tecnologia da informação, uma área muito promissora”, ressaltou.



Wellington deu destaques às oportunidades em segmentos de energia, conectividade e infraestrutura - Foto: Divulgação



Essa é a primeira articulação internacional do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste). Para ampliar o fluxo de negócios com investidores europeus e fortalecer as relações de cooperação, o consórcio destaca o potencial de consumo e de desenvolvimento da região nordestina, que possui 57,1 milhões de habitantes e tem um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 898,1 bilhões, equivalente a 14% do PIB brasileiro.

Na viagem à Europa, o objetivo dos governadores é atrair recursos para áreas integradoras, como sustentabilidade, infraestrutura, turismo, saúde, segurança pública, saneamento e energias limpas, inclusive com a perspectiva de abertura de parcerias público-privadas (PPP).

Organizado pelo Movimento das Empresas da França (Medef), o evento ocorreu na sede do Ministério da Economia e Finanças da França. Após a apresentação e conversa com os empresários, os governadores se reuniram com o ministro francês Bruno Le Maire. Além de Paris, o grupo estará em Roma, nesta quarta-feira (20), e em Berlim, na quinta-feira (21) e sexta-feira (22).

Jornal O Dia