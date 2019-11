Governador está em sua quinta viagem internacional de 2019

O governador Wellington Dias (PT) embarcou no sábado (16) para mais uma agenda internacional, a quinta somente em 2019. Desta vez, ele irá integrar o grupo de trabalho do Consórcio Nordeste com outros gestores da região, que se reunirá com autoridades, empresários e investidores da França, Alemanha e Itália para celebração de convênios. Com a nova ausência de Dias, a vice-governadora Regina Sousa (PT) vai assumir provisoriamente o Executivo estadual.

A expectativa desta viagem, que é uma das primeiras articulações internacionais do Consórcio, é atrair investimentos destes países para áreas integradoras da região, como sustentabilidade, infraestrutura, turismo, saúde, segurança pública, saneamento e energias limpas, inclusive com a perspectiva da abertura de parcerias públicos-privadas.

“Vamos celebrar parcerias com os governos, com as representações empresariais interessadas em uma agenda no Brasil. Com a Unesco, com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, a Agência Francesa de Desenvolvimento e KSW”, disse o governador.



Wellington Dias busca atrair investimentos para o Estado - Foto: O Dia



Além de Wellington Dias e do presidente do Consórcio Nordeste, o governador Rui Costa, da Bahia, participam da missão internacional os governadores Renan Filho, de Alagoas, Camilo Santana, do Ceará, João Azevêdo, da Paraíba, Paulo Câmara, de Pernambuco, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, e Belivaldo Chagas, de Sergipe, assim como o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão.

Ao todo, o governador realizou quatro viagens internacionais este ano. Ele esteve em Israel e nos Estados Unidos no início do ano, acompanhado da esposa, a deputada Rejane Dias, ambas em caráter particular. Em agosto, ele participou, com outros governadores brasileiros, de um evento com investidores na China e, mais recentemente, viajou ao Vaticano, onde participou do encerramento do Sínodo da Amazônia, todas as viagens foram autorizadas pela Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi).

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia