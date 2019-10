Vereadores autorizam Prefeitura a contrair empréstimo de R$ 30 mi

A Câmara Municipal de Teresina (CMT) aprovou, nesta terça-feira (22), uma autorização para a Prefeitura contrair um empréstimo de R$ 30 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A proposta ainda precisa ser votada em segundo turno antes de ter seu trâmite concluído no legislativo.



Com exceção do presidente da Casa, Jeová Alencar (PSDB), e dos vereadores Edilberto Borges, o Dudu (PT), Cida Santiago (PSD) e Joaquim do Arroz, que pediram vistas da votação, todos os demais parlamentares foram favoráveis à proposta.

Líder do prefeito Firmino Filho (PSDB) na CMT, a vereadora Graça Amorim explica que a operação de crédito visa a criação do Programa Teresina Protege, que prevê a criação de um Centro de Comando e Controle de monitoramento por câmeras das entradas e saídas da capital.



Foto: O Dia

“Isso visa dar uma melhor segurança a nossa população, para saber quem está chegando e saindo da nossa cidade e qual o tipo de transporte. Monitorar até para evitar assaltos, pois a proposta do prefeito Firmino Filho é tornar Teresina uma cidade segura”, disse a líder.

O pedido de autorização para o empréstimo chegou ao parlamento municipal ainda no mês de setembro, mas demorou a tramitar por uma recomendação do presidente Jeová Alencar, que solicitou mais informações a respeito do projeto e da aplicação de recursos.