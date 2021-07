Vereador Markim Costa afirma que deseja continuar no Democratas

O vereador Markim Costa, que foi expulso do Democratas no último sábado (26) por decisão da executiva municipal do partido, afirmou nesta segunda-feira (28) que deseja permanecer na sigla e irá recorrer até a executiva nacional para garantir o direito de continuar filiado.

Leia também: Mão Santa realizava novos exames e segue internado em Teresina

O parlamentar prepara defesa para pedir revisão da decisão a nível estadual, mas revela que isso ocorrerá de forma protocolar para conseguir realizar as alegações para a diretoria nacional.

“Conversei com o presidente municipal, Joaquim Júnior, porque eu preciso receber essa notificação para entrar com recurso à executiva estadual. Mas a gente já sabe, porque o presidente foi que nomeou a executiva municipal, então sabemos o que vai dar. A decisão vai ocorrer mesmo na executiva nacional”, disse.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Markim Costa comentou que tinha conhecimento do processo, mas não esperava uma decisão radical do partido. “Acho que não existe nenhuma decisão dessa maneira”, disse. “Digo sempre, desde que acabou a eleição, a população não está em busca de saber quem situação ou oposição. A população quer é trabalho”, se defendeu.

A alegação da Democratas é que Markim declarou apoio à gestão do prefeito Dr. Pessoa (MDB), contrariando a decisão do partido de se posicionar na oposição. “Sempre vivi a política através da minha família, dos meus amigos, e essa é a primeira vez exercendo mandato público. Somente com essa boa relação com o Palácio da Cidade é que conseguiremos por em prática nossos projetos e ações”, finalizou.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!