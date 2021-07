Mão Santa realizava novos exames e segue internado em Teresina

O prefeito de Parnaíba, Francisco de Assis de Moraes Souza, Mão Santa (DEM), de 78 anos, segue internado em um hospital particular de Teresina para realizar algumas consultas e exames. Ele foi trazido para a capital no último sábado (26) após sofrer um acidente doméstico, ao cair no banheiro de sua residência, no litoral piauiense.



A esposa do gestor e também secretária de Desenvolvimento Social, Adalgisa Moraes Souza, contou que Mão Santa está bem e seu quadro de saúde é estável, e que a família deve continuar na capital pelos próximos dias até concluir todas as consultas e exames.



(Foto: Arquivo ODIA)

“Ainda no sábado, em Parnaíba, ele fez os exames de imagem, que não deu nada. Aqui [em Teresina] ele vai repetir e já fez os exames de laboratório. Está tudo bem e até agora não foi identificado nada”, disse.



Adalgisa Moraes Souza usou sua rede social para postar uma foto ao lado do marido. Na legenda, ela colocou: "Nosso guerreiro está muito bem! Obrigado pelas orações e lindas mensagem”. Na imagem, Mão Santa aparece deitado em um maca em companhia de Adalgisa. Ao fundo, é possível ouvir vozes de terceiros, que interagem com o gestor.



(Foto: reprodução/redes sociais)

