Venâncio Cardoso quer rede especializada para tratamento pós-covid em Teresina

O vereador Venâncio Cardoso (PSDB) quer a criação de uma rede pública composta de profissionais de diferentes áreas para tratar pessoas com sequelas da Covid-19 em Teresina. A ideia do parlamentar surgiu após ele próprio ficar internado durante sete dias com complicações da doença.

“Estava internado no hospital e perguntava. Será de vou morrer? A gente pensa porque vemos pessoas mais jovens morrendo e tenho dois filhos bem pequenos. Quando a gente, que é político, sai de um quadro desse quer contribuir de alguma forma. Penso que podemos contribuir pensando nas pessoas que tem sequelas”, disse.

Segundo a proposta, a rede reuniria fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, educadores físicos e outros para dar suporte no pós-covid. Venâncio comenta que todos esses serviços possuem um custo muito alto para as pessoas de baixa renda e que necessitam desse tipo de serviço.

“A doença tem um pós-covid muito caro. Têm que arcar com fisioterapia, algumas pessoas ficam com ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Tem que pagar psicólogo, psiquiatra. Tem que fazer um trabalho de condicionamento físico. Tudo isso é muito caro para a população”, afirmou.

O vereador explicou que a Câmara Municipal de Vereadores irá realizar uma audiência pública virtual para debater com o poder público e entidades de classes sobre a viabilidade ideia e a possibilidade de implantação da rede pós-covid.

