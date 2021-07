Novo comandante dos Bombeiros assume em meio a déficit de militares

O novo comandante do Corpo de Bombeiros do Piauí, coronel Ronaldo Macedo, assume o cargo diante o déficit de mais de mil militares na corporação. Atualmente o estado conta com efetivo de 345 militares nas cidades de Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano e Piripiri.

O comandante, que tem 28 anos de corporação, esclarece que está tomando conhecimento das demandas e que o baixo efetivo de pessoal é o maior desafio no momento. “É altamente necessária a reposição do quadro de militares no Corpo de Bombeiros. Não iniciamos a tratativa, mas esperamos que em breve a gente possa falar do assunto com o governador”, afirma o coronel.



Fotos: Assis Fernandes

Segundo a lei estadual de 2009, a previsão é que os Bombeiros do Piauí tenham pelo menos 1.442 militares. De acordo com o comandante, o quadro fica ainda mais reduzido devido ao pedido de licença por tempo de serviço por muitos militares.

Para o coronel é fundamental que haja integração entre as forças policiais e que os bombeiros não podem trabalhar de forma isolada. “Recentemente foi inaugurado na PM um Centro Integrado de Comando e Controle. O Corpo de Bombeiros tem seu espaço nesse sistema de segurança. Essa é uma forma de reunir forças para atuar em conjunto”, ressaltou.

Rita Damasceno

