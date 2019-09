Themistocles minimiza impasses na base após retorno de deputados

O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles Filho (MDB), voltou a minimizar nessa quinta-feira (5) o impasse gerado com o retorno dos deputados estaduais que ocupavam secretarias no primeiro escalão do governo estadual. Na avaliação dele, a questão é de cunho interno e facilmente resolvida pelos próprios parlamentares.



"O deputado é dono do seu mandato. Pelo amor de Deus, é algo tão pequeno o que nós estamos tratando. Qualquer deputado que é secretário e quiser sair, é só sair. Não tem problema nenhum. Na hora que publica [a exoneração] no Diário Oficial do Estado ele se apresenta normalmente no plenário da Casa”, pontuou Themístocles.



Pregando cautela e evitando polemizar sobre a situação, o presidente da Assembleia Legislativa evitou comentar a possibilidade de um acordo para que os seis deputados permaneçam no comando das secretarias, como passou a ser levantado nos últimos dias. “Eu não sei de nada”, resumiu.

Apesar de os seis deputados que ocupavam cargos no primeiro escalão do governo Wellington Dias já terem formalizado o retorno junto à mesa diretora da Assembleia Legislativa, os decretos de exoneração ainda não foram publicados no Diário Oficial do Estado.

Natanael Souza - Jornal O Dia