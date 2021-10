Teresinha Medeiros rebate ataques de Lucy e nega traição ao ex-prefeito Firmino Filho

A vereadora Teresinha Medeiros (PSL) rebateu os ataques da deputada Lucy Silveira (Progressistas) que criticou, na última quarta (13), a ida de vereadores que apoiavam Firmino Filho para a base de Dr. Pessoa em troca de cargos . Em nota a parlamentar negou que tenha traído o ex-prefeito, que de forma trágica faleceu em abril deste ano . Teresinha sempre esteve muito ligada as gestões de Firmino na capital, mesmo como suplente, a vereadora assumiu a cadeira durante praticamente toda a última legislatura.



No documento a parlamentar explicou que por duas décadas sempre esteve ao lado do ex-prefeito e lamentou a partida de Firmino. Segundo ela a população da capital estaria acima de interesses políticos, por isso a aproximação com o atual prefeito Dr. Pessoa. Confira na integra a nota de Teresinha Medeiros.

Nota a imprensa

A vereadora Teresinha Medeiros (PSL), esclarece que há mais de 20 anos tem um trabalho social e político, e que sempre foi fiel a gestão do ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho, e que mesmo em momentos em que Firmino esteve na oposição ou em momentos de dificuldades a parlamentar sempre este ao lado dele, sendo fiel ao projeto de seu legado, que sempre foi trabalhar em defesa da população de Teresina.

Teresinha explica que esteve com Firmino durante as eleições e até a sua partida, e se hoje ele estivesse vivo ainda estaria caminhando com ele. “Eu respeito o luto da deputada Lucy Soares, mas acredito que ela está equivocada, pois em nenhum momento eu traí a gestão ou os ideais de Firmino Filho. Fui eleita para trabalhar para a população de Teresina. Atualmente o prefeito de Teresina é o Dr. Pessoa e como parlamentar, tenho que buscar parcerias com a gestão, pois sempre estamos visando buscar melhorias para a cidade e para a população”, pontua.

