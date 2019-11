Apesar do ex-deputado federal Silas Freire ser apontado como um provável candidato do Republicanos à Prefeitura de Teresina em 2020, seu filho, o vereador Stanley Freire, atualmente filiado aos quadros do PL, não garante que esteja no mesmo palanque que o pai.

“Já foi conversado isso com o deputado Silas Freire, já estive com meu pai, conversamos e ele também está de acordo. Claro que a tendência é eu ir para o partido que ele for candidato, mas infelizmente se não tiver condições para me candidatar e não for compatível, não irei”, disse o parlamentar.

Stanley e o pai, Silas Freire, podem estar em palanques adversários. (Foto: Divulgação)



A tendência é que Stanley migre para o Republicanos e marche junto ao pai no pleito do próximo ano, principalmente se este for oficializado como candidato majoritário da agremiação, no entanto, admite diálogo com outras siglas, como o Solidariedade por exemplo. “Ainda está cedo, até janeiro iremos decidir”, pontuou o vereador.

“Não é certeza. Tudo levar a crer que sim mas não está 100%. Se meu pai for candidato pelo Republicanos e lá não for uma legenda que dê para mim competir, infelizmente não vou poder ir para o mesmo partido [...] mas ainda está cedo, até janeiro iremos decidir”, comentou o vereador.

Tanto Republicanos quanto Solidariedade, possíveis destinos de Stanley, integram a base aliada do prefeito Firmino Filho (PSDB), que tentará a eleição do seu sucessor, porém, somente o primeiro pretende ter candidatura própria no pleito, já este último, tenta emplacar o vice na chapa tucana.