Após anunciar pré-candidato, PT abre diálogo com outros partidos

Definido o nome do deputado Fábio Novo como o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) à Prefeitura de Teresina em 2020, a legenda deve iniciar agora a discussão da sua estratégia política para as eleições na capital e, principalmente, as tratativas por alianças com outras siglas.

Fábio Novo foi anunciado como pré-candidato à PMT. (Foto: Arquivo O Dia)

Para o vereador Edilberto Borges, o Dudu, essa questão deve passar pelo entendimento com os partidos que hoje fazem oposição a Firmino Filho (PSDB), mesmo os que pretendem ter candidaturas próprias na disputa pelo Palácio da Cidade.

“Defendo que o nosso programa de governo seja unificarmos inclusive todo o campo da oposição, onde tenhamos um pensamento comum, que a gente discuta com o MDB, com o PL e com o PSD, para construirmos uma alternativa a altura do desafio de Teresina”, argumentou o parlamentar municipal.

Além destes, Dudu acredita na viabilidade de partidos que hoje integram a base aliada de Firmino Filho (PSDB), atual prefeito da capital, como o PCdoB, aliado histórico do PT. “É um dos, mas existem outros que iremos buscar o entendimento e, se Deus quiser, no próximo ano teremos muitas surpresas positivas”, disse.

“Não tratamos ainda da questão, mas vamos tratar”, admite Osmar Júnior

O presidente do PCdoB no Piauí, Osmar Júnior, não descartou a possibilidade de uma aliança com o Partidos dos Trabalhadores (PT) nas eleições municipais do próximo ano na capital. “Não tratamos ainda da questão, mas vamos tratar”, revelou o líder partidário.

Apesar disso, a agremiação comunista integra atualmente no bloco de aliados do prefeito Firmino Filho (PSDB), a quem os petistas fazem oposição. Por sua vez, Osmar voltou a afirmar que a parceria com o gestor tucano, defendida pelo único vereador da sigla, Enzo Samuel, será reavaliada em momento oportuno.

“Tivemos, na eleição de 2006, uma aliança com o prefeito Firmino Filho e para as eleições que virão o PCdoB ainda discutirá o seu posicionamento, portanto nessa questão de prefeito ainda temos um espaço a ser definido”, explicou Osmar. O PT confirmou na última segunda-feira (4) o nome do deputado Fábio Novo como pré-candidato da legenda à Prefeitura de Teresina na sede do seu diretório, onde estiveram presentes o governador Wellington Dias (PT) e Osmar, secretário de governo deste.



Adriana MagalhãesBreno Cavalcante