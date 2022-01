Sobe para 523 o número de famílias desabrigadas pelas chuvas em Teresina

Subiu para 523 o número de famílias desabrigadas pelas chuvas em Teresina, os dados estão em novo balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Defesa Civil da capital. Somente na última semana o número subiu mais 11%, 55 famílias deixaram as suas residências após o avanço das águas pelas fortes chuvas que atingiram a capital.



De acordo com a pasta 475 famílias estão em residências familiares, 48 famílias desabrigadas está em escolas da zona norte de Teresina. Ao longo do final de semana a capital enfrentou vários problemas com enchentes, Uma chuva forte que atingiu Teresina no início do sábado (15) deixou ruas alagadas e causou transtornos para moradores . Na zona norte, a região mais atingida, horticultores amargam prejuízo com aumento do nível dos rios Na horta comunitária da Vila Apolônia , o Rio Parnaíba já se misturou a pequenas lagoas e acabou com plantações de feijão, mandioca, melancia e até cacau.

FOTO: Assis Fernandes/ODIA

