Sílvio Mendes descarta candidatura em 2020: “Não estou disponível”

O médico Silvio Mendes afirmou que não está à disposição para uma eventual candidatura na disputa pela Prefeitura de Teresina nas eleições do ano que vem. Ele teria o apoio do atual prefeito Firmino Filho (PSDB) na campanha.



Leia também: Firmino demonstra plano de fortalecer PSDB

A declaração ocorreu nesta segunda-feira (30), durante um evento da Prefeitura em que participou ao lado de Firmino. Ele reconheceu que o atual gestor não se decidiu sobre quem será o candidato, mas reiterou não ter intenção em liderar novamente uma chapa majoritária.



O ex-prefeito diz que não tem interesse em voltar a disputar a Prefeitura da Capital - Foto: Elias Fontinele/O Dia



“Não estou disponível, até porque acho que isso deve ter alternativas, alternâncias e renovações. Já fui, com muita honra, prefeito da cidade, reeleito com maioria expressiva, e sou grato a isso, mas agora não estou disponível”, enfatizou o ex-prefeito.

Volta ao ninho tucano

Sem partido desde que deixou o Progressistas, Silvio admitiu a possibilidade de retorno aos quadros do PSDB, porém, evita tratar do assunto publicamente. “Estar ou não no partido, a participação é a mesma, mas é possível que eu volte, o problema é que quando você faz uma ação dessa gera especulação, sempre é assim”, disse.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia