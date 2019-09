Firmino demonstra plano de fortalecer PSDB

O prefeito Firmino Filho declarou pela primeira vez que o natural é que o seu candidato a prefeito de Teresina seja do PSDB. Assim, ele confirma a tese de que se algum dia teve interesse em trocar seu partido pelo Progressistas, hoje essa possibilidade já não existe mais. É bom lembrar que ele enviou a esposa, Lucy Soares, o assessor Washington Bonfim e o aliado Silvio Mendes para o Progressistas nos últimos anos. Dos três, Silvio já saiu do partido; Washington se desligou da política (aparentemente nem tanto); e apenas Lucy continua ativa na sigla comandada por Ciro Nogueira. A intenção de Firmino em fortalecer o PSDB pode ser compreendida olhando para 2022. É que Ciro Nogueira está tão forte no Progressistas, com serviço prestado, percorrendo todo o Piauí, com o apoio de dezenas de prefeitos, deputados e lideranças, que dificilmente vai ceder esse apoio a um outro nome. No Progressistas, é o próprio Ciro que deve ser candidato ao governo em 2022. É aí que ele entra em confronto com o que Firmino Filho planeja. Firmino também já percorre o interior e articula sua sucessão, e para concorrer ao governo com o apoio do prefeito da capital, é mais garantido ter um tucano, correligionário, sentado na cadeira que ele ocupa hoje.







O superintendente do Incra, Tiago Vasconcelos, participou no domingo da Feira da Agricultura Familiar promovida pelos moradores do assentamento Marajá, no município de União. Na oportunidade, o gestor conheceu de perto a produção e ouviu as demandas dos assentados.

Mestrado em Química

A Universidade Estadual do Piauí (Uespi) lança edital para processo seletivo para ingresso no programa de mestrado de Química da Uespi, para o período letivo de 2020.1–2022.1, na cidade de Teresina. Serão oferecidas 12 vagas para o curso de mestrado e as inscrições serão realizadas no período de 30/09/2019 a 01/11/2019.

Combinou com o chefe?

O novo superintendente do Ibama no Piauí, San Martins, afirmou que vai trabalhar para defender o meio ambiente, reestruturar o órgão, buscar recursos do governo federal e parcerias com o ICMBio e Ministério Público. A questão é: o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sabe disso? Até agora o ministro tem atuado para esvaziar a atuação da pasta.

Trabalho e emprego para presos

A deputada federal Margarete Coelho (PP/PI), apresentou Projeto de Lei que tem como proposta a alteração da Lei de Execuções Penais para gerar estímulos à criação de vagas de trabalho para os detentos. O PL 5054/2019 prevê que as empresas privadas possam criar unidades de trabalho dentro dos estabelecimentos prisionais para os presos dos regimes fechado e semiaberto, mediante parceria com a administração penitenciária e com dispensa de licitação.

Força política

A chegada de Átila Lira no Progressistas faz o partido ter 30% das cadeiras piauienses na Câmara federal. E este número pode chegar a 40% caso Flávio Nogueira, hoje em clima ruim com o PDT, opte pela mudança ao time de Ciro Nogueira. Na prática, caso a mudança seja concretizada, o Progressitas terá quase a metade dos deputados federais piauienses.





O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, visitou no início da manhã desta segunda (16) a obra da Nova Maternidade, acompanhado pelo senador Ciro Nogueira e pela deputada federal Iracema Portella. A obra, orçada em aproximadamente R$ 84 milhões, é executada com recursos de emenda dos deputados federais Assis Carvalho e Iracema Portella e ainda do Tesouro Estadual. Ao ser finalizada, a Nova Maternidade terá impacto significativo na melhoria da assistência à mulher e ao récem-nascido..