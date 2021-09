Senadora Eliane Nogueira se articula com ministérios em busca de recursos para o Piauí

A senadora do Progressista, Eliane Nogueira, mãe de Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil do Palácio do Planalto, concedeu entrevista ao apresentador Mariano Marques, na O DIA TV. Ela falou sobre os projetos que têm para o Piauí e como tem se articulado para conseguir recursos para as prefeituras.



Desde que foi empossada, no dia 28 de julho, Eliane Nogueira conta já ter recebido a visita de 39 prefeitos, que explanaram sobre as demandas de seus municípios. Além disso, ela enfatiza que tem buscado apoio dos ministérios em busca de recursos.

“O nosso Piauí precisa de muita coisa. Quero trabalhar pela Saúde e levantar a bandeira da mulher. Como avó, quero lutar pelas nossas crianças e trazer benefícios. Vou bater na porta dos Ministérios, como eu fui atrás de uns recursos e já consegui para algumas cidades. Quando liguei para os prefeitos eu falei ‘foi a senadora Eliane que conseguiu’”, disse a senadora.



(Foto: Reprodução/redes sociais)

Eliane Nogueira destaca ainda que tem recebido os prefeitos em seu gabinete para ouvir as demandas que cada município necessita e como pode atuar para atender as necessidades. “Os prefeitos sabem a necessidade dos municípios, uns precisam de mais Saúde, outros de Educação, de Infraestrutura, e eu vou ajudar no que for preciso. Estou chegando na Casa, tenho que aprender e conversar com os funcionários. Tenho uma equipe que me auxilia e estou tirando de letra”, acrescenta.

A senadora sempre esteve envolvida com a política, mas sua participação era apenas nos bastidores. Desde então, à frente do seu primeiro cargo político, Eliane Nogueira afirma que vai trabalhar pelo Piauí na mesma intensidade que seu filho, o ministro Ciro Nogueira.



“Eu sempre fiquei nos bastidores, acompanhando as campanhas tanto do pai como do Ciro, visitando os bairros, mas nunca exerci cargos públicos. Gosto de pedir voto, e para filho você pede com mais carinho. Agora estou lá e vou procurar fazer o melhor para o Piauí. Eu quero trabalhar e muito pelo Piauí, quero fazer bonito como ele [Ciro Nogueira] fez”, diz.



“Não sei se é diferente”, diz Eliane sobre o papel da mulher na sociedade

Quando questionada sobre o papel da mulher na sociedade atual e se a mulher tem se mostrado mais determinada e independente ao longo dos anos, Eliane Nogueira afirma que não sente essa mudança.

“Não sei se é diferente. Desde que eu casei fui trabalhar no nosso empreendimento, nunca deixei de trabalhar, tive meus filhos, a hora de me dedicar à educação, ao trabalho, e hoje meus filhos estão me substituindo lá [na empresa]”, fala.

