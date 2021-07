Mãe de Ciro, Eliane Nogueira é confirmada para assumir vaga no Senado

Com a minirreforma ministerial promovida pelo presidente Jair Bolsonaro e a nomeação de Ciro Nogueira para a Casa Civil, outra dança das cadeiras deve ocorrer, mas desta vez no Congresso, onde o ministro atuava como senador pelo Piauí. Quem vai assumir a vaga de Ciro no Senado é a própria mãe do ministro, dona Eliane Nogueira Lima.



Dona Eliane tem 72 anos e sempre teve uma vida próxima à política. Seu sogro, o senhor Manoel Nogueira Lima, que é avô Ciro, vem de uma família tradicional de políticos na cidade de Pedro II. Eliane é gestora de empresas da família e já atuou inclusive nos bastidores de campanhas eleitorais de Ciro Nogueira como deputado federal – anos de 1994, 1998, 2002 e 2006 – e como senador em 2018.



Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em 2018 ela acabou sendo eleita junto com o filho como sua primeira suplente e agora assume a cadeira como senadora pelo Estado do Piauí.

Já o segundo suplente de Ciro, o prefeito de Picos, Gil Paraibano, deve continuar administrando o município. Segundo sua assessoria, não existe nenhuma possibilidade neste momento de ele deixar a Prefeitura Picoense para assumir qualquer vaga no Senado.

“Ele é prefeito e continua sendo prefeito, não houve nenhuma conversa neste sentido porque já havia uma definição do assunto”, informou a assessoria de Gil.

