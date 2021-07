Senador piauiense Ciro Nogueira é cotado para assumir a Casa Civil

O senador piauiense Ciro Nogueira (Progressistas) é o nome cotado para assumir a Casa Civil, ministério mais importante na estrutura governamental federal. A informação está sendo amplamente repercutida pela mídia nacional após a reunião ocorrida na tarde de ontem (20) no Palácio do Planalto e, segundo noticiou o Estadão, esta pode não ser a única mudança a ser feita pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).





Senador Ciro Nogueira é presidente nacional do Progressistas - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Atualmente, o ocupante da Casa Civil é o ministro Luiz Eduardo Ramos, general da reserva e amigo pessoal de Bolsonaro. Em uma eventual saída da pasta, Ramos seria realocado em outra função ainda não definida. A expectativa dos aliados é que uma possível indicação de Ciro para uma pasta estratégica, a base do presidente no Senado seja fortalecida em um momento de instabilidade política diante da CPI da Covid.

Vale lembrar que Ciro também é cotado como possível candidato ao Governo do Piauí na eleição do ano que vem como oposição ao grupo político do governador Wellington Dias (PT). O senador Ciro Nogueira ainda não se pronunciou acerca das especulações. A reportagem de O Dia procurou a assessoria do parlamentar e aguarda o retorno.

