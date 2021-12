Sem espaço no PT, Nerinho espera ir para outro partido ligado ao ex-presidente Lula

O deputado estadual Nerinho (PTB) pela primeira vez revelou em quais partidos pode se filiar com a saída do PTB. Em crise com partidos da esquerda o PTB perderá, além de Nerinho, a deputada Janaínna Marques no ano que vem. Diferentemente da companheira de legenda, Nerinho enfrenta resistência dentro do Partido dos Trabalhadores, que confirmou que a legenda está fechada para a chegada de homens, podendo receber apenas mulheres, já que completou o limite de candidaturas masculinas. O caminho de Nerinho será ao lado de Lula, não importa o partido.





Deputado estadual Neinho - Foto: O Dia

O deputado apontou os quatro possíveis partidos a que poderá se filiar. Curiosamente ele não coloca o PSD, também aliado de Wellington Dias na lista. Enfrentando seus maiores rivais em Picos no MDB, Nerinho também já descarta a sigla. “Existe hoje de concreto quatro partidos que são ligados a base do governo do PT a nível nacional, além do PT, o PC do B, PSB e o PROS. Esses quatro partidos são muito ligados ao ex-presidente Lula. Iremos ver a real possibilidade de fazermos parte destes partidos, em não dando certo, o governador vai decidir para onde vamos”, revelou.

Apesar de sair abruptamente do PTB, o deputado não mostra mágoas com o ex-presidente do partido João Vicente Claudino. Inclusive JVC deve participar da orientação na escolha da nova legenda. “Vamos sentar lógico, vamos também ouvir os conselhos do senador João Vicente, que independente de qualquer posição político-partidária ele sempre nos aconselha e temos que ouvir também o governador. Temos que sentar a mesa com todos esses que estão desabrigados e ver onde melhor será a acomodação” finalizou o deputado.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no