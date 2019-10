Secretário Florentino Neto visita hospitais municipais e reforça parcerias

O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, visitou, neste final de semana, os hospitais de Batalha, Pedro II e Cocal. Durante as visitas, ele falou das parcerias com os municípios com o objetivo de melhorar o atendimento à população. Através do diálogo com prefeitos e lideranças, o gestor tem buscado entender os problemas enfrentados em cada cidade e os desafios que precisam ser vencidos.



No Hospital de Batalha, acompanhado pelo prefeito João Messias, o secretário verificou toda a estrutura física da unidade de saúde, reformada com o apoio da Sesapi. O próximo passo, segundo ele, é equipar o Centro Cirúrgico permitindo a realização de cirurgias de urgência, emergência e eletivas. “Através dessa parceria entre o estado e município, o hospital volta a ter capacidade operativa e um nível de resolutividade muito maior. Isso e importante para toda a região”, declara o gestor.

Pedro II

Em Pedro Segundo, o secretário visitou o hospital Santa Cruz, que apesar de ser privado, é administrado pela organização filantrópica São Camilo. Durante a visita foi possível ouvir os diretores e servidores e tratar sobre alguns apoios considerados importantes para manutenção do serviço no município. “Temos alguns gargalos a melhorar e viemos pessoalmente conferir os pontos que requerem atenção da Secretaria de Saúde”, comentou. “Estamos firmes no propósito de melhorar o atendimento e aliviar o sofrimento da população”.



Florentino Neto, secretário de saúde - Foto: O Dia

Cocal

No Hospital Joaquim Vieira de Brito, em Cocal, o prefeito Rubens Vieira e o vice-prefeito Nonatinho, acompanharam a vista que o secretário Florentino fez às obras de reforma e ampliação do hospital local. As intervenções que estão sendo feitas permitirão o incremento de novos serviços, assim como a retomada dos partos, que voltarão a ser realizados no local. “O centro cirúrgico está sendo preparado dentro das mais novas normas de vigilância sanitária e adequado tecnicamente para receber equipamentos de última geração”, ressalta.

Apoio aos municípios

Florentino Neto destaca que manter a parceria com os 224 municípios piauienses é a melhor forma de conhecer os problemas e buscar as soluções que a população precisa. “ O governador Wellington Dias tem nos orientado a escutar as pessoas, conhecer a realidade de cada uma delas e é o que temos feito. Nós consideramos que são três ações que resultam no incremento da qualidade do Sistema Único de Saúde na região Norte do Estado.

Além dos hospitais de Batalha, Pedro II e Cocal o secretário também anunciou apoio a reforma do Hospital de Joaquim Pires. “Com isso, o hospital deve retomar mais preparado e resolutivo”, destaca. O gestor lembrou ainda das reformas realizadas nos hospitais de União e Água Branca, que já foram inauguradas e permitiram melhorias no atendimento à população. “A Sesapi está apoiando a iniciativa dos municípios que buscam melhorar a capacidade dos hospitais de pequeno porte”, finaliza.

