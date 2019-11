Roberto Jefferson inaugura nova sede do PTB em Teresina nesta sexta

O ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, vem à Teresina nesta sexta-feira (8) para inauguração da nova sede do partido na capital piauiense, localizada no centro da cidade. A expectativa é que diversas lideranças locais participem da solenidade partidária.



A vinda do mandatário nacional faz parte de uma série de ações que o PTB deve realizar em todo o estado, tendo em vista principalmente as eleições municipais do próximo ano, quando a agremiação tentará um bom desempenho tanto no interior como na capital.



O ex-senador João Vicente Claudino assumiu a presidência do PTB no Piauí recentemente - Foto: Elias Fontinele/O Dia



O PTB vem passando por uma série de reformulações no Piauí. O ex-senador João Vicente Claudino assumiu recentemente, a pedido da bancada do partido na Assembleia Legislativa (Alepi) e com aval da Executiva nacional, a presidência do diretório estadual da agremiação.

O empresário, que tem encabeçado todo esse processo de tratativas pré-eleitorais, é apontado como um dos nomes cotados à disputar a sucessão do governador Wellington Dias (PT) em 2022, para isso, precisa lograr êxito no pleito do ano que vem, tanto na capital como no interior do estado.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia