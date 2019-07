João Vicente comandar Conselho de Desenvolvimento Econômico

O ex-senador João Vicente Claudino, presidente estadual do PTB, vai passar a integrar a equipe administrativa do governo Wellington Dias. Ele será o responsável por construir e comandar o Conselho de Desenvolvimento do Estado, que deve atuar na interlocução junto a empresários de diversos setores.



A informação foi confirmada nessa terça-feira (23) pelo governador, que ressaltou que afinidade de JVC com o setor pode render frutos positivos para o Piauí. “Fiz a ele o convite para que ele pudesse integrar o Conselho de Desenvolvimento, que é a estrutura que trabalha tanto o mercado interno como o mercado externo. Ele aceitou, admitiu, com tantas atribuições que tem, já que é uma área com maior liberdade, de dedicar-se a esse caminho do conselho de desenvolvimento econômico”, disse Wellington.



O empresário terá como missão estreitar a relação do governo com o setor produtivo - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Ainda de acordo com o governador, João Vicente também apresentou algumas propostas que visam melhorar as relações comerciais do Piauí. “Ele tem algumas ideias em relação a essa área de comércio externo. Com a experiência dele, de alguém que trabalha com importação e exportação, ele quis me apresentar a necessidade que pudéssemos ter uma equipe que pudesse ter esse olhar, unificando com as câmaras de comércio de outros países”, explicou.

A expectativa é que o Conselho de Desenvolvimento Econômico passe a funcionar até o próximo mês de setembro. O novo órgão deve ser subordinado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e contará com a participação de representantes de diversos setores produtivos.

Politicamente, a ida para a nova estrutura é encarada como mais um passo na reaproximação entre João Vicente e Wellington Dias. A relação entre os dois estava estremecida desde as eleições de 2010.

Natanael Souza - Jornal O Dia