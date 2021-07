Robert Rios contrapõe discurso de prefeito e anuncia antecipação de salário dos servidores

Três dias depois do prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (MDB), afirmar em entrevista a TV Cidade Verde, que o salário dos servidores públicos municipais chegou a ficar comprometido por conta das despesas do município com a saúde, o vice-prefeito e secretário de Finanças, Robert Rios (PSB), negou a possibilidade e ainda anunciou a antecipação do pagamento do funcionalismo.



Em vídeo divulgado pela Prefeitura, Robert Rios afirmou que “aqueles que estavam alardeando que a Prefeitura ia atrasar o pagamento, nós temos uma resposta dura e firme: a folha está sendo antecipada”. A crítica do gestor era referente a reportagem de O DIA publicada na edição de ontem (24) com base na fala do próprio prefeito.



As falas de Robert tem prevalecido no Palácio da Cidade (Foto: Rômulo Piaulino/Semcom)



Segundo a prefeitura, o depósito que estava previsto para ser iniciado na próxima terça-feira (29), irá começar a partir de hoje (25). De acordo com Robert Rios, a antecipação ocorre em virtude de determinação do prefeito Pessoa que prioriza o funcionalismo público.



O vice-prefeito e secretário de Finanças reconheceu a crise financeira vivenciada pelo município em meio a pandemia, mas rechaçou possibilidade de atrasos. “O servidor sempre será nossa prioridade, por isso estamos antecipando em uma semana o pagamento. Vivemos dificuldades financeiras em virtude da pandemia e da queda de receitas, mas o servidor do município sempre poderá ficar tranquilo, pois nunca serão prejudicados”, declarou Robert Rios.

De acordo com a tabela de pagamento da prefeitura, os depósitos começam pelos Servidores da Educação (Semec).



