Republicanos abre as portas para Fábio Abreu e insatisfeitos do PL

A crise instalada no Partido Liberal com uma possível chegada de Bolsonaro a sigla, pode abrir caminhos para o fortalecimento do Republicanos no estado. O presidente da sigla, Gessivaldo Isaías, confirmou que o partido estará aberto para receber os parlamentares que estiverem insatisfeitos no PL. O deputado Fábio Abreu e outros parlamentares liberais já externaram a insatisfação com a aliança com Bolsonaro. Após uma nova pacificação entre a direção nacional do PL e os dirigentes nos Estados o partido marcou para o dia 30 a filiação do Presidente da República.

Foto: Arquivo O Dia

Gessivaldo explicou que o partido estará alinhado com Wellington e se torna uma alternativa para os deputados aliados. "Eu acredito que todos eles que tiverem alguma aresta nos seus partidos o Republicanos vai estar de portas abertas. Inclusive eu, Flávio Nogueira, Flavinha, estamos nos mantendo na base do governador Wellington Dias, em momento algum falamos que iremos sair. O sinal do partido nacional é que cada estado vai decidir a sua composição e o seu caminho para governador, e as composições estadual e federal. Não haverá interferência nacional sob qualquer circunstância no Piauí", finalizou Gessivaldo Isaías.

