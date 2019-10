Rejane defende que escolha do candidato do PT à Prefeitura fique para 2020

Ao comentar a disputa interna no PT para a definição do candidato da sigla à Prefeitura de Teresina em 2020, a deputada federal Rejane Dias cobrou cautela e avaliou que ainda é cedo para a escolha. Segundo ela, é preciso ampliar mais o debate com os diversos setores do partido para que a o nome escolhido tenha a viabilidade necessária na disputa.

“Já é comum dentro do PT essas discussões mais acaloradas. Então, no próximo ano é o momento realmente mais adequado para decidir como o PT vai marchar nessas eleições. É normal que os partidos busquem candidatos que têm viabilidade. O PT é um partido que tem um peso no cenário político de Teresina, mas a hora da decisão se vai lançar candidatura ou se vai compor com outro partido é para o próximo ano mesmo” avaliou.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Apesar de apontar a possibilidade de uma composição com outra sigla, Rejane diz que, pessoalmente, defende a tese da candidatura própria. “Eu defendo sim, mas vai depender muito da conjuntura e das conversas junto ao partido. Aquele que tiver a melhor performance junto aos partidos e que estiver de bem com o povo com certeza é o candidato com viabilidade”, disse.

Atualmente, três nomes disputam o posto de candidato do PT à Prefeitura de Teresina nas próximas eleições, Fábio Novo, Franzé Silva e Júnior do MP3.

Natanael Souza, do Jornal O Dia