PSDB reúne correligionários e discute estratégias para as eleições

O diretório do PSDB no Piauí realizou na manhã de ontem (11) o seu Congresso Estadual para, dentre outras coisas, debater e definir posições partidárias que deverão ser discutidas futuramente em um Congresso Nacional, que deve acontecer no final do ano em Brasília.

“Por isso, os diretórios estaduais irão realizar os seus congressos estaduais para debater com os filiados, escolher os delegados que participarão do Congresso Nacional e definir posições e defesas”, pontuou o ex-deputado Luciano Nunes, presidente estadual da sigla.



Luciano diz que a intenção é fortalecer o PSDB não apenas em Teresina, mas nas demais cidades do PI - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Além disso, o partido aproveitou o encontro, que contou com a filiação de novos quadros, para discutir estratégias para as eleições municipais de 2020. “Estamos recebendo novas lideranças, pessoas que estão vindo para fortalecer o partido e se dispondo a serem candidatas no próximo ano. Lideranças comunitárias, jovens e mulheres, em um momento de oxigenação e de fortalecimento do PSDB no Piauí”.

Segundo o mandatário, a intenção é fortalecer o PSDB não apenas em Teresina, onde está no comando há vários anos, mas nas demais cidades piauienses. “Temos várias candidaturas a prefeito sendo desenhadas no interior do estado. Em Teresina, a ideia é, além da candidatura de prefeito ampliar também a nossa representação na Câmara Municipal e estender isso ao interior”, explicou Nunes.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia