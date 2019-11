Edson Melo diz que candidato de Firmino Filho não precisar ser do PSDB

O presidente do diretório municipal do PSDB de Teresina, vereador Edson Melo, afirmou que o candidato do prefeito Firmino Filho para disputar o Palácio da Cidade nas eleições municipais do próximo ano não precisa ser obrigatoriamente alguém filiado ao PSDB. Em entrevista ao O DIA, nessa quinta-feira (07/11), o parlamentar defendeu que o nome da base do governo municipal seja escolhido sem muita pressa.

“Não há nenhuma exigência com relação a ser obrigatoriamente do PSDB. Quem comanda o processo é o prefeito Firmino Filho. Ele tem muita experiência política, conhece muito bem o eleitorado de Teresina”, declarou. Edson Melo acrescenta que Firmino Filho já viveu situação parecida quando precisou indicar um sucessor e elegeu Silvio Mendes prefeito da capital.

O vereador criticou a utilização de pesquisas de intenção de votos nesse momento de pré-campanha. “O Silvio Mendes foi escolhido e não aparecia em pesquisa nenhuma, depois não chegava a 5% e no final ganhou a eleição. Estou acreditando que o prefeito Firmino Filho vai fazer da mesma forma. Ele vai escolher um bom nome”, afirmou.

Vereador Edson Melo afirmou que Firmino Filho possui experiência com escolha de nome para sucessão (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

Edson Melo tratou como um desafio o novo formato eleitoral que vai ser adotado a partir das eleições 2020 com o fim das coligações para a disputa proporcional. Ele criticou a forma como os partidos estão se organizando, uma vez que os pretensos candidatos procuram as siglas não por ideologia, mas levando em conta as chances de ser eleitos. Por outro lado, projetou que o PSDB vai eleger pelo menos seis vereadores para a Câmara Municipal de Teresina.

Pré-candidatura de Fábio Novo

O pré-candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) à prefeitura de Teresina, deputado estadual Fábio Novo, é visto por Edson Melo como um nome que vai elevar o debate. “Conheço pessoalmente o deputado Fábio Novo, ele já foi membro do PSDB quando jovem. É uma pessoa qualificada, inteligente e pode contribuir com o debate. Nunca votei e nem pretendo votar no PT, mas tenho que reconhecer os méritos do candidato”, disse.

Já quando a pergunta é se as ações do governo do Estado em Teresina serão capazes de impulsionar o pré-candidato petista, o vereador afirma. “Nós da prefeitura vamos mostrar o que o prefeito Firmino fez e o PT mostra o que o governador Wellington Dias está fazendo por Teresina”.

Otávio Neto