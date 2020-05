Proposta de Rejane Dias obriga laboratórios a notificar casos em até 24 horas

A deputada Rejane Dias (PT) apresentou, na Câmara Federal, uma proposta que obriga clínicas médicas e laboratórios de análises, públicos e privados, a notificarem ao Ministério da Saúde (MS) casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus (Covid-19) em um prazo máximo de 24 horas.

Leia também: Saiba como é feito o exame para detecção do coronavírus no Piauí

“A importância da notificação compulsória às autoridades de saúde faz-se necessária para que cada unidade da federação adote medidas de isolamento ou quarentena (...) a notificação é a peça chave para o controle, redução, prevenção e erradicação da doença do coronavírus”, argumenta a parlamentar.



A deputada piauiense apresentou projeto na Câmara Federal - Foto: Arquivo O Dia



Segundo o texto, as notificações deverão respeitar o sigilo, sendo proibida a identificação do paciente fora do ambiente médico sanitário, exceto com a autorização prévia do enfermo ou do seu responsável, ou ainda em casos que possam colocar em risco à coletividade.

No mais, a proposta ainda estabelece punições aos estabelecimentos que descumprirem a medida. As sanções vão desde uma advertência e multa, até mesmo a suspensão temporária do alvará de funcionamento ou licença do empreendimento laboratorial, a serem aplicados pelos órgãos estaduais de vigilância sanitária.

Compartilhar no

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia