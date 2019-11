Progressistas faz evento de filiação nos 224 municípios piauienses

O Progressistas (PP) realiza nesta segunda-feira (11) um evento de filiação nos 224 municípios do Piauí para fortalecer sua bancada e sua atuação nas eleições municipais do ano que vem. Atualmente, o partido conta com a maior bancada municipal, estadual e federal do Piauí, com 86 prefeituras. O objetivo com as filiações que se iniciam hoje é que a legenda chegue ao fim do ano com 90 prefeitos.



Para o presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, o crescimento do partido é reflexo da boa relação que seus representantes possuem com as lideranças municipais do interior do Piauí e do trabalho de capacitação e formação de gestores que a sigla faz junto àqueles chefes de executivos municipais que já são filiados.

“O Progressistas tem sido capaz de levar o maior volume de investimentos a estes municípios e isso criar uma identificação que se reflete no número de filiações. Estamos felizes que a população [destas cidades] e as lideranças estão incorporando esse jeito de gerir a coisa pública que é feito pelo Progressistas no Piauí e no Brasil”, discorreu o senador.



Senador Ciro Nogueira - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Disputas de extremos podem prejudicar o país

Em entrevista à O DIA TV, o senador Ciro Nogueira comentou o cenário político nacional e os acirramentos das disputas internas, sobretudo após a soltura do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva mediante decisão do STF sobre as prisões com condenação em segunda instância. Para o parlamentar, essas disputas de extremos podem prejudicar o país porque geram insegurança jurídica que reverbera internacionalmente.

Ciro citou como exemplo o leilão das áreas de exploração de petróleo do pré-sal que atraiu poucos investidores. No entendimento do parlamentar, isso aconteceu por causa da falta de confiança na estabilidade do país lá fora. “Não adianta o Brasil ficar dividido. Isso só serve para atrapalhar os investimentos, criar uma insegurança internacional. Essa divisão interna pode prejudicar muito o país”, afirmou Ciro Nogueira.

Maria Clara Estrêla