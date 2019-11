Firmino e Ciro cumprem agenda juntos e reforçam parceria

O prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), e o senador Ciro Nogueira (Progressistas) cumpriram agenda juntos nesse domingo em Teresina. Os dois estiveram em reunião com horticultores, organizada pelos vereadores R. Silva e Nilson Cavalcante. Durante o encontro, os dois reforçaram a parceria administrativa na capital.

As agendas conjuntas de Firmino Filho e Ciro Nogueira tem sido observadas constantemente. Tanto na capital quanto no interior do Estado. O prefeito tem ressaltado a ajuda que o senador tem dado para viabilizar recursos e obras para a capital. “O senador Ciro Nogueira é um grande aliado. Muito do que estamos fazendo em Teresina deve-se a essa parceria. E queremos manter essa parceria, que tem trazido resultados positivos para todos os teresinenses”, ressaltou o prefeito, durante reunião com horticultores.



Firmino e Ciro Nogueira cumpriram agenda juntos em Teresina - Foto: Divulgação

Já o senador Ciro Nogueira não poupou elogios ao prefeito. Ele destacou os resultados positivos que Teresina vem alcançando, citou o fato da capital piauiense ter sido apontada como a que possui a melhor educação entre as capitais do país, entre outros. “Teresina é a capital que mais gasta com saúde, por exemplo. Isso acontece porque está sobrecarregada porque atende pacientes de todo o Piauí e também de outros Estados, porque os hospitais estaduais só investem para trazer pacientes para Teresina”, pontuou.



Foto: Divulgação

Segundo o parlamentar, Firmino está fazendo uma gestão de resultados na capital. “Firmino é o melhor gestor não só do Piauí, mas do Brasil. E ele está tendo a oportunidade de fazer a melhor gestão de sua história. Teresina tem obras por todos os lados, das pequenas às maiores. Tenho certeza que o futuro do Piauí será muito melhor pelo trabalho que o Firmino está fazendo na educação”, disparou, agradecendo a oportunidade de poder estar contribuindo com a gestão através da viabilização de recursos federais e emendas parlamentares.

Mayara Martins