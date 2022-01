Progressistas descarta aliança com Dr. Pessoa: “Nossa parceria é com Sílvio Mendes”

O Progressistas descartou a possibilidade de uma aliança com o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (MDB), para a disputa de cargos majoritários e proporcionais na eleição desse ano. Com uma crescente impopularidade e a desconfiança da classe política em alta, o prefeito da capital sofreu a segunda derrota na tentativa se ser protagonista na disputa estadual.



Ao O DIA, o presidente do Progressistas no Piauí, deputado estadual Júlio Arcoverde, negou que o partido tente uma aproximação com Dr. Pessoa ao explicar que as oposições do Piauí são alinhadas a Sílvio Mendes e às pessoas que representam o legado das gestões do PSDB em Teresina.

“Não tem como a gente fazer alguma parceria, até porque nossa parceria política é com o PSDB, com as pessoas que representam o PSDB, com as pessoas que representavam as administrações de Firmino Filho, com as pessoas que representavam a administração de Sílvio Mendes”, afirmou.

Júlio Arcoverde declarou ainda que as chapas do Progressistas já estão formadas para a disputa pelo Palácio de Karnak, bem como para o Senado, e não teria mais espaço para uma indicação de Dr. Pessoa. “Nossa chapa está montada”, reforçou o presidente do Progressistas. O prefeito já havia sido descartado das chapas majoritárias da base do governador Wellington Dias .

É difícil conseguir viabilizar a terceira via

A autoconfiança de Dr. Pessoa o leva agora querer formar uma terceira via para o pleito estadual após ter o PL colocado à sua disposição. Para Júlio Arcoverde, são remotas as chances do prefeito da capital formar uma chapa majoritária e proporcional para a disputar.

“A partir do momento que ele se propôs a ter um partido político deve ter se comprometido de tentar fazer a terceira via. Eu, particularmente, sei da dificuldade que é montar uma chapa. A gente já vem a um tempo tentando montar uma chapa. Qualquer pessoa que queira montar uma chapa a partir de fevereiro terá muita dificuldade”, disse.

