Jeová e vereadores ignoram Dr. Pessoa e declaram apoio a Rafael Fonteles

Um grupo de 12 vereadores de Teresina selaram o apoio ao pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, Rafael Fonteles, para o governo do estado em um encontro que ocorreu na noite da última quinta (27), no sítio do Presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar. A união entre Jeová e Themístocles é mais uma forte evidência do isolamento político do prefeito de Teresina.



A adesão é o primeiro passo para o fortalecimento de Rafael na capital, o objetivo do Partido dos Trabalhadores é ter no mínimo dois terços da Câmara para tentar equilibrar a forte popularidade do possível candidato da oposição, Silvio Mendes, que é ex-prefeito da capital. Além de Rafael Fonteles o pré-candidato a vice-governador, Themístocles Filho, também esteve no encontro e reforçou a necessidade de estruturar uma base sólida na capital após o rompimento do Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa.

A maioria dos vereadores usam a velha estratégia de se aliar aos dois palácios, o de Karnak e o da cidade. Alguns inclusive foram aliados de Silvio Mendes e Firmino Filho no passado, porém mudaram de lado. No PSL, por exemplo, o partido apoiará Silvio Mendes, fato que não impediu Teresinha Medeiros de declarar adesão a Fonteles, o PSDB e o Democratas também não apoiará Fonteles, porém dois vereadores tucanos e o Capitão Roberval (DEM) também se alinham a Rafael.

Participaram da reunião Gustavo Carvalho (PSDB), Markim Costa (sem partido), Enzo Samuel (PDT), Pollyana Rocha (PV), Capitão Roberval (DEM), Luiz Lobão (MDB), Venâncio Cardoso (PSDB), Jeová Alencar (MDB), Teresinha Medeiros (PSL), Thanandra Sarapatinhas (Sem Partido), Bruno Vilarinho (PTB), e Deolindo Moura (PT).

FOTO: Divulgação

