Os professores da rede municipal de ensino iniciaram greve por tempo indeterminado nesta terça-feira (10) em protesto pelo reajuste de 12,84% no piso do magistério e pela inclusão de mais 34 categorias do serviço público do Município no projeto de lei que contempla este reajuste. A proposta de aumento já foi encaminhada pelo prefeito Firmino Filho (PSDB) à Câmara e deveria ser votada hoje, mas por conta da tramitação nas Comissões, só deverá ir a plenário amanhã.



Apesar de já estar no Legislativo Municipal, o texto é alvo de críticas por parte dos servidores. É que a Prefeitura quer parcelar o reajuste em duas vezes devido ao Limite Prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. O impacto no orçamento este ano, de acordo com o Executivo, será de R$ 40 milhões.

Hoje, os servidores estiveram na Câmara em protesto. O presidente da entidade representante da classe, Sinésio Soares, conversou com a reportagem de O Dia. “Estamos exigindo que a lei federal seja cumprida, mas o prefeito quer pagar a segunda parcela somente em agosto, que inclusive é proibido pela legislação eleitoral”, disse.



Professores do município deflagram greve contra parcelamento do reajuste - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Segundo o presidente do Sindserm (Sindicato dos Servidores Municipais de Teresina), a PMT não concedeu o reajuste de 2017, em 2018 concedeu somente 3% e em 2019 também não deu aumento. Além da greve dos professores que começa hoje, a entidade convoca também as demais categorias do funcionalismo público municipal para uma paralisação geral marcada para o próximo dia 18.

A líder do prefeito na Câmara, vereadora Graça Amorim (PP), rebateu as declarações dos servidores e disse que em todo o país somente três prefeituras propuseram o reajuste em suas Câmaras Legislativas. “Obviamente que a prefeitura está oferecendo aquilo que pode pagar, que não vai atrasar, para pagar em dia como já vem fazendo”, afirmou Graça Amorim.

Presidente da Casa fala em acordo

Para o presidente da Câmara Municipal, Jeová Alencar (MDB), é possível entrar em um acordo. “É uma categoria importantíssima para Teresina, que é a dos professores e essa Casa está aberta para fazer essa ponte e diálogo”. O parlamentar rebateu ainda as críticas pela proposta de aumento não ter sido discutida hoje.

“Não existe essa história de sessão extra para aprovar esse projeto, ele tem que ser discutido com a classe, tem que se abrir um canal de diálogo e ser sincero com as pessoas. A manifestação é justa e legítima, primeiro ela [a proposta] precisa tramitar nas comissões”, finalizou Jeová Alencar.

