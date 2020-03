Os professores da rede municipal de ensino decidiram aprovar o indicativo de greve para a próxima terça-feira (10). O movimento será por tempo indeterminado e tem por objetivo chamar a atenção do poder público e da população para as condições de trabalho da categoria e a necessidade de reajuste salarial.



A principal reivindicação dos docentes é a concessão de aumento de 12,84% no piso do magistério, conforme prevê a lei nº 11.738, além da inclusão de mais 34 categorias do serviço público municipal no projeto de lei que contempla esse reajuste. Durante a manhã desta quarta-feira (04), representantes da classe se reuniram em frente ao Palácio de Karnak em protesto.

A categoria se juntou ao Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado (Sinte), que também está em movimento paredista por reajuste salarial e valorização do plano de carreira dos docentes. Em greve desde o começo de fevereiro, os professores da rede estadual não chegaram nem a iniciar o período letivo de 2020.



Professores do Município aprovam greve para o próximo dia 10 - Foto: Assis Fernandes/O Dia



A partir de hoje (04), a categoria acampará na porta da sede do Governo, por tempo indeterminado. O objetivo é tentar um diálogo direto com o governador Wellington Dias, uma vez que as últimas reuniões com os gestores da Secretaria de Governo e Secretaria de Educação não resultaram em acordo.

Os professores do Estado consideram a proposta de reajuste de 4,17% encaminhada pelo Governo à Assembleia insuficiente para cobrir a defasagem salarial da classe. “Esse aumento é referente ao ano de 2019, então o governador deveria ter implanto isso em janeiro do ano passado, não agora. Esse ano, a gente vê que não é proposta nenhuma para ser colocada”, dispara Paulina Almeida, presidente do Sinte-PI.



Paulina Almeida, presidente do Sinte-PI - Foto: Assis Fernandes/O Dia

O que diz a gestão

Sobre o movimento grevista dos professores do Município, a Prefeitura de Teresina disse que vai conceder o reajuste de 12,84% na remuneração. O projeto de lei foi encaminhado hoje (04) à Câmara Municipal e contempla também gratificações, que podem ser incorporadas à aposentadoria. De acordo com a PMT, será feito um investimento extra de R$ 40 milhões em 2020 para concessão do reajuste aos docentes.

No entanto, o reajuste será parcela em duas vezes, é o que diz a nota enviada à reportagem do Portal O Dia. Isto devido ao Limite Prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal.

“Vamos conceder a metade do reajuste na folha de pagamento do mês de março, sendo retroativo a janeiro; e, a partir de agosto, será paga a segunda metade do aumento. Desta forma, conseguiremos conceder o reajuste integral aos professores, mantendo nossa política de valorização da carreira e não comprometendo a saúde financeira do município”, pondera o secretário municipal de Administração e Recursos Humanos, Nonato Moura.

O Portal O Dia procurou a Secretaria de Estado da Educação para se manifestar a respeito da greve dos professores estaduais e aguarda nota de esclarecimento.

Sandy Swamy e Maria Clara Estrêla