Presidente nacional do Patriotas participa de evento em Teresina nesta sexta

A direção estadual do Patriotas realiza nesta sexta-feira (6) um evento para marcar as novas filiações à sigla e discutir as articulações para o processo eleitoral do próximo ano. O evento, que acontece no plenarinho da Câmara Municipal de Teresina, vai contar com a presença do presidente nacional, Adilson Barroso.

De acordo com o vereador Valdemir Virgino, um dos membros da bancada do Patriotas na Câmara Municipal, o encontro de hoje é uma oportunidade de alinhar estratégias para o pleito de 2020. “Nessa ocasião, vamos fazer um ato de filiações e discutir como deve ser o trabalho do Patriotas na capital e no interior”, pontuou.



Adilson Barroso participa de evento em Teresina nesta sexta - Foto: "Foto: Divulgação/PEN/Patriota"

Durante sua visita a Teresina, Adilson Barroso também deve auxiliar a direção local do Patriotas a viabilizar a chapa proporcional que vai disputar cadeiras no legislativo municipal no próximo ano. A expectativa é que grupo seja fechado com os vereadores Valdemir Virgino, Gustavo de Carvalho, Neto do Angelim e Zé Filho. Os suplentes Pedro Fernandes, Nilson Cavalcante e Roberto Viana também negociam com o grupo.

Natanael Souza, do Jornal O Dia