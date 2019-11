Chapa do Patriota vai ter quatro vereadores e três suplentes

Os membros do Patriota intensificaram nos últimos dias o trabalho para formar uma chapa competitiva para disputar cadeiras na Câmara Municipal de Teresina em 2020. O grupo é composto, entre outros nomes, pelos vereadores Valdemir Virgino, Gustavo de Carvalho, Neto do Angelim e Zé Filho. Os suplentes Pedro Fernandes, Nilson Cavalcante e Roberto Viana também fazem parte do grupo.



De acordo com Valdemir Virgino, a chapa já conta com 28 nomes. O objetivo, segundo ele, é eleger entre três e quatro vereadores para a próxima legislatura. “Estamos buscando mais lideranças para agregar a esse time. O grupo mais firme que nós temos hoje é o Patriota”, disse.

O parlamentar também negou a informação de que parte do grupo que atualmente está no Patriota estaria de malas prontas para o PSDB. Segundo ele, a possibilidade que circulou nos bastidores é completamente descartada.

“Vários partidos querem esse grupo, esse grupo é organizado, que trabalha de forma coletiva. Todo mundo fica chamando, só que a decisão vai ser no coletivo. Se o grupo está no Patriota, vamos permanecer no Patriota”, garantiu.





Luiz Carlos de OliveiraNatanael Souza