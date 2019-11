PT oficializa pré-candidatura de Fábio Novo à prefeitura de Teresina em 2020

O Partido dos Trabalhadores (PT) oficializou nesta segunda-feira (04) a pré-candidatura do deputado estadual Fábio Novo para a disputa da prefeitura de Teresina nas eleições em 2020. O partido volta lançar um nome para o cargo após sete anos.







O anúncio foi feito durante uma reunião no Diretório Estadual do PT, no Centro de Teresina. O consenso aconteceu depois que deputado Franzé Silva e militante Júnior MP3, que estavam na disputa, optaram pela retirada dos seus nomes.

Fábio Novo durante entrevista ao O Dia News 1º edição. Foto: Elias Fontenele

O presidente do diretório municipal do PT, Gilberto Paixão, já havia afirmado que Fábio Novo era sua preferência para representar o partido nas eleições. Agora, o parlamentar vai iniciar o processo de articulação com outros pré-candidatos da base.

O encontro contou com a participação do governador Wellington Dias, do presidente do PT, Asis Carvalho, filiados e militantes da sigla.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia