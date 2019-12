Prefeitos se mobilizam contra extinção de municípios

Prefeitos de cidades do Estado do Piauí vão participar, ao longo da semana, da Mobilização contra a Extinção de Municípios, promovida pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

Os gestores vão protestar contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 188/2019, conhecida como PEC do Pacto Federativo, apresentada no início do mês. Entre outros pontos, o texto prevê que a cidade que não atingir, em 2023, limite de 10% dos impostos sobre suas receitas totais e que tenham população de até cinco mil habitantes será extinta.

No Piauí, a caravana é organizada pela Associação Piauiense de Municípios (APPM), que teme a possibilidade extinção de 78 municípios, caso a nova regra seja aprovada pelo Congresso Nacional.



Uma caravana organizada pela APPM vai protestar contra a possível extinção de 78 municípios do Estado - Foto: O Dia



Os prefeitos também vão aproveitar para dialogar com a bancada federal do Piauí a respeito de pautas específicas e de interesse do Estado.

Durante o ato, os gestores municipais também pretendem pressionar o Congresso Nacional para a aprovação de pautas consideradas prioritárias, como a do 1% do Fundo de Participação dos Municípios e a Nova Lei de Licitações.

A mobilização dos gestores municipais deve acontecer durante toda esta semana, em Brasília.

Natanael Souza, do Jornal O Dia