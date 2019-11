Pré-candidato do MDB, Dr. Pessoa nega divergências com lideranças

Ao comentar o andamento de sua pré-candidatura a Prefeitura de Teresina, o ex-deputado estadual Dr. Pessoa negou que tenha divergências com os membros de seu partido, o MDB. Segundo ele, não há possibilidades de rupturas dentro da sigla que deve marchar unida na disputa eleitoral do próximo ano.



“Eu tenho um bom relacionamento desde o presidente regional, Marcelo Castro, ao meu amigo Luiz Lobão, que às vezes alguém quer jogar farpas. Também me relaciono bem com meu grande amigo Themístocles, com o Jeová, com os deputados. De modo geral, com a família emedebista. Estou me sentindo bem nesse caminhar dentro do MDB”, disse.

A fala do ex-deputado é uma resposta às recentes informações que circularam nos bastidores, que apontavam para uma possível crise de relacionamento entre as lideranças do MDB, motivada pela pré-candidatura. Além de Pessoa, o deputado estadual Henrique Pires e o vereador Luiz Lobão também pleiteiam a vaga de representante da sigla na eleição majoritária do próximo ano.



Disputa

Sobre a definição dos nomes que vão estar na disputa pela Prefeitura de Teresina em 2020, Dr. Pessoa afirmou que não tem preferências por adversário. “Não escolho, sou preparado por Deus e pela minha competência e pelas trilhas de onde passei. Pode vir candidato A, candidato B, estou preparado para discutir Teresina com todos eles”, garantiu o ex-deputado.

Além do MDB, que trabalha o nome de Pessoa, apenas outras duas siglas já oficializaram seus pré-candidatos, o PSD, de Georgiano Neto, e o PT, de Fábio Novo.

